Ravenna, venerdì un webinar sulla transizione ecologica

Con l’adozione del Green Deal europeo, la transizione verde e la neutralità climatica sono diventate le priorità dell’Europa. In questo percorso il tema dell’efficienza energetica degli edifici gioca un ruolo di primo piano. Ragionare di questo in Italia, il paese del patrimonio storico-architettonico “per eccellenza” e nel quale il 75% del costruito risale a prima del 1975 è senz’altro una sfida. Il Comune di Ravenna, grazie al progetto europeo Custom sta formulando un innovativo modello di intervento in questo campo, per prepararsi ad investimenti su larga scala.

Il percorso attivato con Custom sarà raccontato in un webinar dagli esperti di Certimac (centro di ricerca fondato e partecipato da Enea e Cnr, all’avanguardia nelle analisi di prodotto, certificazione e ricerca nel campo dell’energia e dei materiali) e di Aess (Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile a supporto di enti locali per l’innovazione in questo campo), enti che stanno supportando l’Amministrazione nell’analisi tecnica, legale e finanziaria che darà corpo al nuovo approccio.

Sarà possibile seguire l’incontro online e interagire con i relatori domani, venerdì 29 ottobre dalle 14.30 alle 15:30 dai canali Facebook (https://www.facebook.com/euDirectRomagna) e Youtube (https://www.youtube.com/c/EuropeDirectdellaRomagna) dello Europe Direct della Romagna.

Il webinar si rivolge in particolare ad operatori del settore, sia privati che pubblici, interessati a scoprire di più sulle strategie locali ed europee che possono essere adottate per migliorare l’efficienza energetica delle nostre città. Interverranno l’ingegner Massimo Bottacini – Certimac, Ege responsabile servizi energetici e la dottoressa Claudia Carani – Aess, project manager.

L’evento si inserisce tra le iniziative di divulgazione che il Centro Europe Direct della Romagna presenta in occasione della Settimana europea dell’energia sostenibile 2021, il cui tema è “Verso il 2030: rimodellare il sistema energetico europeo”.

Il progetto Custom è supportato dalla nuova iniziativa europea Eucf – European city facility ed è l’acronimo inglese di “Potenziare la cultura dell’investire sostenibile per accelerare la transizione energetica nelle città di media dimensione dell’Europa mediterranea”. Con la European city facility l’Unione europea intende proprio accompagnare i Comuni a prepararsi ad operare investimenti innovativi e di larga scala in ambito energetico e il Comune di Ravenna si è aggiudicato il sostegno di 60.000 euro nell’ambito della prima edizione del bando europeo.