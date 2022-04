Ravenna, Trc plaude ai campus romagnoli dell’Alma Mater

I campus della Romagna sono linfa per il più antico Ateneo del mondo, a cui in 30 anni non è mancato il supporto delle imprese ravennati: sono le parole con cui Giannantonio Mingozzi, presidente di Terminal Container Ravenna plaude al riconoscimento internazionale ottenuto dall’Alma Mater, che si è piazzata al 166esimo posto tra le 200 migliori università del mondo nella classifica 2022 e stilata da Qs World University Rankings, come secondo Ateneo italiano dopo il Politecnico di Milano. Il presidente di Tcr sottolinea quindi in particolare i meriti del Campus di Ravenna: “In almeno cinque aree tematiche Bologna eccelle per qualità della ricerca e degli insegnamenti- spiega- e tra le migliori discipline troviamo quei dipartimenti fondamentali a Ravenna ed in Romagna come Beni Culturali ed Archeologia, Legge, Lingue Moderne, Economia, Scienze Ambientali, Ingegneria e Nuove Tecnologie”.

Non solo: “Nel suo insieme- continua Mingozzi- il rapporto tiene in grande considerazione l’ospitalità ed i servizi offerti dal territorio, l’impegno delle istituzioni ed il buon collegamento con l’imprenditoria, condizioni che in Romagna sostengono da trent’anni gli insediamenti e garantiscono sedi e finanziamenti alla base dei buoni risultati internazionali”. I Campus della Romagna, conclude Mingozzi, “forniscono linfa alla crescita del più antico Ateneo del mondo e voglio ricordare che a Ravenna le imprese del porto sono un tramite formidabile per il miglioramento dei corsi universitari, le Fondazioni bancarie a partire dal Gruppo Cassa sostengono novità come Medicina e l’ampliamento di ingegneria, Flaminia guida la realizzazione del nuovo studentato ed è motivo di orgoglio registrare il record di immatricolazioni di tutto l’Ateneo”.