Ravenna, trattore si ribalta dopo incidente. Ferito 47enne

Un operaio della cooperativa Agrisfera di 47 anni si trova ricoverato al Bufalini di Cesena dopo un incidente avvenuto poco prima delle 14 in via San’Alberto all’altezza di San Romualdo. Il trattore sul quale viaggiava si è ribaltato – per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia locale – dopo essersi contrato con una Mercedes guidata da un 44enne (rimasto illeso) che viaggiava da Ravenna verso Sant’Alberto. La strada è rimasta chiusa completamente fino alle 14.15 con forti rallentamenti in zona. Il ferito, stando alle prime notizie raccolte sul posto, non dovrebbe essere in pericolo di vita.