Ravenna, Transmissions tra il 24 e il 27 novembre

Con l’inserimento di Laura Agnusdei e Blak Saagan, due tra i più talentuosi protagonisti della scena nazionale della ricerca musicale, si completa la line-up della tredicesima edizione di Transmissions, il festival di Bronson Produzioni dedicato alle più innovative frontiere della musica che raduna ogni anno il meglio della ricerca in ambito sonoro internazionale.

Dopo la sospensione dell’edizione 2020 e l’inedito esperimento di Transmissions Waves a marzo di quest’anno, il festival torna finalmente in presenza a Ravenna dal 24 al 27 novembre 2021. 11 artisti e band da 7 paesi del mondo compongono un cartellone che, con il claim Enter The Sound, fa ancora una volta della ricerca sonora più profonda il suo filo conduttore: un viaggio tra performance, hauntology e sperimentazione che si concentra sull’ascolto dei riverberi, dei sussurri e degli ambienti, attraversando i linguaggi sonori della musica contemporanea.

Ecco il calendario completo: il 24 novembre Pan American (US) e Andrea Belfi (IT); il 25

Felicia Atkinson (FR) eValentina Magaletti (IT/UK) – Marta Salogni (IT) – Andrea Belfi (IT) – Francesco Donadello (IT/DE); il 26 Dustin O’Halloran (US) w/ Echo Collective (BE); Hatis Noit (JP/UK); Laura Agnusdei (IT/NL); il 27 Echo Collective (BE) plays JÓHANN JÓHANNSSON “12 Conversations with Thilo Heinzmann”; Lucinda Chua (UK) e Blak Saagan (IT).