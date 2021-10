Ravenna, tra oggi e domani l’ufficializzazione della nuova Giunta

Ultime valutazioni e rifiniture per la nuova Giunta. Il sindaco Michele De Pascale, dopo aver incassato il 60% alle Amministrative e dopo l’investitura ufficiale per il secondo mandato, tra oggi e domani ufficializzerà le nuove nomine. Il Pri, con la verosimile riconferma di Eugenio Fusignani nel ruolo di vicensindaco, non chiederà il secondo assessore, Ravenna Coraggiosa che alle urne ha avuto un ottimo riscontro potrebbe ottenerne due, il Movimento 5 stelle ne avrà uno mentre la lista De Pascale sindaco – che con il 6% è la seconda forza della maggioranza, quarta dell’intero consiglio, con due consiglieri eletti, Daniele Perini e Davide Buonocore – non dovrebbe avere incarichi. Cinque deleghe andranno invece al Pd. Come anticipato nei giorni scorsi, il governo della città dovrebbe essere affidato a cinque uomini e quattro donne; tra i nomi che circolano con insistenza ci sono quelli di Federica Del Conte (riconfermata all’urbanistica, potrebbe ottenere anche i lavori pubblici), Livia Molducci e Federica Moschini.