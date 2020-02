A Ravenna studenti “Pazzi di jazz” omaggiano Miles Davis

RAVENNA. La 7ª edizione dell’iniziativa didattica e musicale “Pazzi di jazz” si terrà nelle scuole di Ravenna dal 12 febbraio all’11 maggio con il celeberrimo trombettista Enrico Rava, il carismatico trombonista Mauro Ottolini, l’affermato direttore e arrangiatore Tommaso Vittorini, il giovane e pluripremiato rapper e beatboxer italiano Alien Dee, il noto critico e musicologo Francesco Martinelli. A loro saranno affidate le molteplici attività: laboratori, incontri e prove musicali pensati per avvicinare le nuove generazioni alla musica improvvisata. Migliaia di studenti, ma anche le loro famiglie, saranno coinvolti.

E alla fine di un percorso di tre mesi arriverà il concerto dell’11 maggio al teatro Alighieri. Filo conduttore sarà il leggendario trombettista e compositore americano Miles Davis, uno dei più influenti e originali musicisti del XX secolo. Per questa serata, sul palcoscenico dell’Alighieri salirà un’imponente massa orchestrale e corale di 250 giovanissimi studenti ravennati affiancati dai loro celebri docenti in veste di direttori musicali e solisti.