RAVENNA. Il concerto di Ornella Vanoni previsto per il 20 febbraio al teatro alighieri di Ravenna, per sopraggiunti problemi tecnico organizzativi, viene spostato al 13 maggio 2020 sempre al teatro Alighieri di Ravenna. I biglietti acquistati rimangono validi per la nuova data, chi non potesse parteciparvi può chiedere il rimborso entro il 29 febbraio nei punti vendita dove sono stati acquistati. Info Pulp: concerti 329 0058054