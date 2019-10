A Ravenna "speed date" tra studenti e imprenditori con Randstad

RAVENNA. Uno "speed date" tra studenti e imprenditori. E' quello che andrà in scena giovedì 10 ottobre alle 12 alla scuola Angelo Pescarini Arti e Mestieri di Ravenna (via Manlio Monti 34 zona Bassette). L’iniziativa è finalizzata a promuovere inserimenti lavorativi dei giovani nei settori della

impiantistica elettrica e della domotica, e viene presentata per il secondo anno consecutivo in collaborazione con Randstad. La precedente edizione ha registrato 108 "faccia a faccia" di 5 minuti l’uno fra 9 imprenditori e 12 studenti.

