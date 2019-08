Ravenna, sinergie per il calcio giovanile

Un'importante sinergia per la gestione della scuola calcio ed evitare così che i giovani talenti del territorio ravennate siano costretti ad emigrare per trovare opportunità e spazi.

In una conferenza stampa congiunta è stata ufficializzata una partnership tra le due maggiori realtà calcistiche del territorio ravennate per la creazione di un importante progetto al servizio dei giovani calciatori del territorio. Dalla sinergia tra Ravenna Football Club e USD Classe nasce infatti la nuova RFC School, la prima affiliazione per il club giallorosso che vedrà le due società collaborare per la gestione delle attività di scuola calcio per i bambini dai 5 ai 9 anni che potranno allenarsi godendo delle esperienze di queste due grandi realtà.

Particolarmente soddisfatto di questa nuova avventura il presidente Brunelli: “Il nostro territorio è stato a lungo terra di conquista per le grandi società dei territori limitrofi che selezionavano giovani nel ravennate. Il percorso intrapreso con il Classe dimostra che tutti i ragazzi di Ravenna potranno ambire al professionismo attraverso un canale prestigioso come quello giallorosso, ma non solo; a breve, infatti, ne verrà ufficializzato un altro ancora più di rilievo con una realtà di primo livello della Serie A. Siamo felici di avere trovato come primo partner per questo tipo di affiliazione la società più qualificata del territorio, dato che si fregia anche del titolo di scuola calcio elite e siamo assolutamente convinti di avere fatto un’ottima cosa nel mettere insieme le nostre forze.”

I presidenti Cavina e Brunelli

Dello stesso avviso il presidente biancorosso Cavina: “Siamo onorati di questa collaborazione.

Lo scopo principale della stessa, alla luce di 35 anni di lavoro fatto nei settori giovanili, è quello di evitare questo esodo di ragazzini sempre più piccoli, di 8/10 anni che per giocare a calcio si allontanano da casa. Questo è un percorso che si può fare, ma ad una età più avanzata. Metteremo a disposizione questa esperienza e le nostre strutture in una collaborazione tecnica che permetterà ai piccoli più meritevoli di proseguire la loro carriera nella RFC Academy, ma anche al Ravenna FC di potere mandare i ragazzi più grandi che magari non sono ancora pronti per la prima squadra a crescere in un campionato come quello di eccellenza. Ci vorrà pazienza e perseveranza ma sono sicuro che questo percorso darà i suoi frutti”

Uno dei fautori di questo progetto è il responsabile di RFC Academy Nevio Valdifiori: “Questa affiliazione tra due società storiche della provincia di Ravenna è qualcosa che mi dà grande soddisfazione. Mi piace sottolineare che questo è un progetto che grazie alle persone impegnate quotidianamente vive l’obbiettivo comune di cercare di dare Ravenna ai ravennati. E’ un messaggio importante quello che stiamo trasmettendo e che è aperto a tutte le altre società del territorio, per potere creare un polo unico serve l’impegno reciproco nel seguire questa strada.

Con questa operazione impostiamo un percorso dove un bambino che a 5 anni si approccia al calcio avrà la possibilità di continuare a giocare a calcio senza dovere andare via da Ravenna, acquisendo mentalità e senso di appartenenza ai nostri colori, ma soprattutto alla nostra città”

“Alla nascita del Ravenna FC nel 2012 uno dei primi obiettivi era quello di portare il più possibile ragazzi del nostro territorio a vestire la maglia della prima squadra.” prosegue il DG giallorosso Zignani “La nascita di questa affiliazione con una società così attenta allo sviluppo del calcio giovanile è per noi un ulteriore grosso passo avanti in questo senso. Un’affiliazione che auspichiamo sia da stimolo anche per le altre società alla luce delle grandi professionalità che vengono messe in campo da queste due realtà. Un’unione che non può che portare ad una crescita per tutta Ravenna.”

Su un progetto di tale caratura non poteva mancare il favorevole parere dell’amministrazione comunale, con l’Assessore allo sport Roberto Fagnani che per impegni lavorativi non ha potuto presenziare, ma che tiene a sottolineare che: “Questa partnership tra due realtà del territorio così importanti non può fare altro che portare sviluppi positivi a tutto il tessuto sociale cittadino. L’ennesima dimostrazione che la volontà di collaborare e mettere insieme le reciproche esperienze e professionalità è la chiave per il raggiungimento grandi obbiettivi”

Primo step di questa nuova avventura è dietro l’angolo, infatti, presso le strutture di Classe, verranno realizzati due Open Day nelle giornate del 27 e 29 agosto dove potranno partecipare tutti i bambini della provincia di Ravenna nati dal 2011 al 2014 che saranno osservati dai tecnici delle due società e che potranno intraprendere questo percorso di scuola calcio d’elite nella neonata RFC School.