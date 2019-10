Ravenna, Scorranese apre "Il tempo ritrovato" in Classense

RAVENNA. Il 9 ottobre alle 18 alla Biblioteca Classense di Ravenna riparte la rassegna letteraria "Il tempo ritrovato" con Roberta Scorranese, firma di punta del Corriere della Sera, che presenterà il suo "Portami dove sei nata" (Bompiani) dialogando con Maria Vittoria Baravelli. Roberta Scorranese parte dalle radici per raccontare il suo Abruzzo e tesse una tela che unisce passato e presente: perché il terremoto non cancelli la memoria, perché nemmeno il futuro è pensabile se non si guarda indietro. È la lunga lettera d'amore di una donna che fa ritorno nella terra che ha lasciato da giovane e, cercando le parole per raccontarla, ritrova se stessa e il senso profondo dei giorni.

