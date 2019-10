Ravenna, scontro auto e bici: un morto e uno gravissimo

Incidente stradale alle 10 di stamattina all'incrocio tra via Emilia Levante e e via Carbonara (al confine tra il faentino e il forlivese) tra un ciclista di circa 65 anni e un automobilista di 60 anni. Presumibilmente l'automobilista a causa di un malore avrebbe perso il controllo della sua vettura che si è poi scontrata con il ciclista. Deceduto il ciclista, gravissimo il conducente dell'auto. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.

