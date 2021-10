Ravenna, schianto in auto gravissimo 31enne

RAVENNA. Un ragazzo di 31 ani è stato trasportato in gravissime condizioni all’Ospedale di Ravenna dopo l’incidente che lo ha visto protagonista ieri sera attorno alle 22.30 sulla via Destra Canale Molinetto. Il giovane proveniva da Ravenna a bordo di una Peugeot e viaggiava in direzione della biforcazione fra Lido Adriano e Punta Marina. La sua auto ha centrato la cuspide di separazione della carreggiata facendola esplodere e l’auto si è ribaltata, rimbalzando sulla corsia che porta in direzione di Lido Adriano.

L’auto compleatemente distrutta

Nell’impatto molti pezzi dell’auto sono volati sulla strada. Sul posto è arrivata l’ambulanza e i sanitari hanno potuto constatare subito la gravità delle condizioni del ragazzo. Intervenuta anche una pattuglia della Polizia Municipale per effettuare i rilievi.