Ravenna: San Rocco piange suor Giuliana, uccisa dal Covid

La parrocchia di San Rocco a Ravenna piange Suor Giuliana Azzola, morta per Covid insieme ad altre tre consorelle a Sanremo in Liguria. Ne dà notizia la Diocesi attraverso il settimanale Risveglio Duemila che ricorda come Suor Giuliana avesse di fatto cresciuto tre generazioni di ragazzi nella parrocchia retta da Don Ugo Salvatori. Suor Giuliana aveva passato 32 anni a Ravenna e ora era in pensione, in passato era stata anche missionaria in Perù. <Catechista impareggiabile, insegnante della scuola pubblica, ha dato il mondo per la nostra parrocchia” – ha dichiarato Don Ugo al Risveglio – Da ieri è tutta una telefonata, è tutto un pianto da parte dei suoi ragazzi . Domenica la ricorderò nella Messa delle Palme. E poi celebrerò una Messa in suo suffragio, in parrocchia, non appena sarà possibile>.