Ravenna, rapina il Lidl con un cutter

È entrato solo, in un orario in cui il supermercato era pieno di clienti. Armato di cutter, si è diretto alla cassa e ha arraffato quanto possibile, scappando con un bottino di appena 300 euro.

Indagano i carabinieri per la rapina avvenuta ieri nel tardo pomeriggio al Lidl di via Cardinale Giacomo Lercaro. Sul posto, intorno alle 18, sono andate sia le pattuglie dell’Arma che quelle volanti della Polizia di Stato.

Stando a quanto riferito dai testimoni oculari, il malvivente si sarebbe presentato alla cassa con il volto coperto. La mascherina lo ha aiutato nel passare inosservato, facendolo arrivare davanti all’operatore della cassiera con il volto travisato. A quel punto ha estratto un cutter e l’ha puntato intimando al dipendente di consegnare il denaro. Stando a quanto riferito agli inquirenti, il rapinatore sarebbe riuscito a impossessarsi di poche centinaia di euro, decidendo a quel punto di allontanarsi. Chi lo ha visto fuggire ha descritto una persona vestita di scuro e incappucciata, che si è allontanata a piedi. L’attività del supermercato non si è interrotta nonostante il colpo. Sono in corso le indagini degli uomini dell’Arma, che potrebbero avvalersi anche delle telecamere del servizio di videosorveglianza per cercare di risalire all’identità dell’uomo.