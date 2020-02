RAVENNA. Dopo la bellissima esibizione-omaggio con Tiziano Ferro sul palco di Sanremo, lo spettacolo di Massimo Ranieri di domani, martedi 11 febbraio al teatro Alighieri di Ravenna, è sold out ma Massimo Ranieri tornerà in Romagna per il suo unico spettacolo estivo, “Sogno o son desto”, a Cervia Sabato 11 luglio in piazza Garibaldi. Biglietti in vendita sul circuito Ticketone. Info Pulp Concerti: 329 0058054.