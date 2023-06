Ravenna, raccolta fondi dei tifosi del Cividale per gli alluvionati

RAVENNA – Una mano lava sempre l’altra, anche oltre il confine regionale. A distanza di circa un mese dai giorni più cupi dell’alluvione e delle inondazioni arriva una notizia che fa brillare ancora di più il sole della speranza di un ritorno, sia pure graduale, alla normalità. A partire dall’iniziativa dei supporter della squadra di basket di Cividale del Friuli. La cittadina di diecimila abitanti ha infatti portato a termine con una somma cospicua una raccolta-fondi in favore di coloro che hanno visto spazzato via il proprio presente e di chi si è prodigato per riprendere in mano immediatamente la situazione. Tutto questo grazie agli ottimi rapporti che si sono instaurati tra le tifoserie romagnola e friulana, società neopromossa in A2 e che ha disputato un’ottima stagione. «La donazione – spiega Alex,referente dei tifosi friulani in questa raccolta fondi – viene fatta da parte della Brigata Rualis e da Passione Ducale oltre che da tutta la popolazione di Cividale del Friuli. La scelta di aiutare Ravenna è per il grande rispetto dimostrato da voi nei nostri confronti e dal vedervi in prima linea a spalare fango in mezzo alla vostra gente. Non ci sono gemellaggi ma solo molto rispetto per quello che avete fatto per aiutare la vostra gente e questo è stato l’abbraccio che vi manda Cividale del Friuli». Tra Ravenna e Cividale, gli fa eco Lorenzo Bandini dei Leoni Bizantini, «sono state due partite importanti in cui loro si sono comportati ottimamente con noi in Friuli e lo stesso abbiamo provato a fare noi qui a Ravenna. Attraverso i social media loro hanno potuto vedere l’entità di quello che è accaduto e si sono mossi proprio spinti dall’amore per la Romagna e per Ravenna in particolare. La cifra raccolta è stata suddivisa tra le famiglie alluvionate e i ragazzi, anche legati al calcio, che si sono prodigati a spalare il fango e provare a salvare il salvabile di quelle famiglie. Il nostro ringraziamento va sicuramente alla società Eagles di Cividale, rende ancora più bello seguire questo sport in cui è possibile instaurare anche belle amicizie».