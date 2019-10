Ravenna, patto Comune-commercianti per rilanciare il centro storico

RAVENNA. Amministrazione comunale e associazioni di categoria a braccetto per promozione e marketing del centro storico di Ravenna nel biennio 2020-2021. Questa mattina infatti è stata firmata la convenzione che contiene gli impegni e gli accordi reciproci per il "Progetto di valorizzazione e gestione condivisa del centro storico". Come spiegano l'assessore allo Sviluppo economico, Massimo Cameliani, e il vicesindaco Eugenio Fusignani, l'iniziativa si coordina con le precedenti e viene integrata da "nuove azioni tese a consolidare i risultati raggiunti e a puntare verso ulteriori traguardi legati a una qualificazione che vuole essere ancora più innovativa e all'avanguardia". Si parte sempre dalla "volonà del confronto continuo e sistematico", evidenziano i rappresentanti delle associazioni firmatarie, Confcommercio-Imprese per l'Italia, Confesercenti, Cna e Confartigianato, per "ricercare linee strategiche comuni di intervento e sviluppare un modello di partnership pubblico-privato inteso al migliore e più razionale ed efficace utilizzo delle limitate risorse disponibili con azioni puntuali ed efficaci". Il progetto si pone diversi obiettivi, tra cui dare "maggiore efficacia e valorizzazione delle iniziative di animazione", programmando eventi che prevedano attività diversificate, evitando sovrapposizioni e migliorando la comunicazione e l'informazione sulle singole attività. Dare "impulso al coordinamento promozionale attraverso la definizione di un calendario unico degli eventi, sia interni sia esterni al centro storico", con un'immagine unitaria dell'intero centro urbano. E prevedere una distribuzione costante degli eventi durante l'intero arco dell'anno. Il Comune stanzierà 100.000 euro finanziati principalmente tramite il contributo regionale.

