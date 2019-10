Ravenna, dieci nuovi cittadini italiani

Dieci nuovi cittadini italiani. La cerimonia si è svolta nel pomeriggio nella Sala preconsiliare della residenza municipale con la quale il sindaco Michele de Pascale ha accolto come nuovi cittadini italiani ed europei dieci giovani, tre ragazze e sette ragazzi, che sono nati in Italia, hanno compiuto 18 anni, non sono mai espatriati e hanno presentato richiesta di cittadinanza italiana prima dei 19 anni. Il sindaco ha ufficializzato con la propria firma l’atto di concessione, ai sensi dell’art 4 c.2 della Legge 91/1992, e consegnato ad ognuno una copia della Costituzione italiana, una bandiera italiana e una bandiera europea.

I ragazzi e le ragazze riceveranno a casa la tessera elettorale; dovranno fare la nuova carta d’identità elettronica e valida per l’espatrio, mentre il passaporto potranno richiederlo alla Questura.