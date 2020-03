RAVENNA. “La musica senza barriere” riapre (virtualmente) il teatro Alighieri. I musicisti dell’Orchestra Giovanile Cherubini, ogni giorno alle 11.30, propongono una pillola di musica con video girati in casa e pubblicati sulle piattaforme social e sul sito del teatro. Nel 2019 l’iniziativa portò la musica a coloro che normalmente non possono assistere ai concerti, in 15 luoghi destinati al volontariato, alla cura e al recupero delle persone. www.teatroalighieri.org