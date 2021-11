Ravenna, morto Vinicio Andraghetti. Il cordoglio della Cgil

La Cgil di Ravenna piange Vinicio Andraghetti, deceduto sabato a 88 anni. “Ci ha lasciati un uomo, un compagno che ha arricchito e riempito la storia della Cgil di Ravenna fin dal primo momento in cui ne è entrato a far parte” si legge sul profilo facebook del sindacato. “Vinicio ha fatto della Cgil la sua casa, con passione ha contribuito alla crescita del nostro sindacato. Con affetto e rispetto ha collaborato al fianco di tutte le compagne e i compagni che hanno avuto modo di incontrarlo. Ha riempito la Camera del lavoro di Ravenna fino all’ultimo con la sua simpatia. Il nostro pensiero va alla famiglia per questa perdita immensa. Ciao Vinicio e grazie di tutto”.