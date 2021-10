Ravenna, manifestazione in Piazza del Popolo contro il green pass

In Piazza del Popolo a Ravenna piena per metà qualche centinaio di persone si sono date appuntamento dalle 10 di questa mattina per manifestare contro l’obbligo del green pass in vigore da oggi. Le forze dell’ordine stanno controllando il regolare svolgimento della manifestazione che si tiene proprio sotto Palazzo Merlato, sede del Comune di Ravenna. Una seconda manifestazione è in programma domani pomeriggio alle 17.