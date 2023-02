Ravenna, “le regioni dell’egoismo”: l’autonomia che divide i pareri in un libro

Questa mattina a Ravenna alla Sala D’Attorre è protagonista il libro “Le regioni dell’egoismo: perché l’autonomia differenziata guarda al passato” (Futura Editrice).

Relatori dell’incontro due dei curatori del volume, il giurista Mauro Sentimenti, il costituzionalista Francesco Pallante e Graziamaria Pistorino (Flc Cgil). Il libro affronta il tema della “autonomia differenziata”, tornata di stretta attualità dopo la vittoria della destra alle elezioni politiche del 25 settembre 2022: ci si riferisce alla possibilità – prevista dall’articolo 116 della Costituzione – di trasferire alle Regioni che lo richiedano, sottraendole allo Stato, potestà legislative e funzioni amministrative. Sulla base di questa norma Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna hanno rivendicato a partire dal 2017 l’attribuzione a sé stesse di maggiore autonomia nell’ambito di un numero esorbitante di materie tra quelle indicate nell’articolo 117 della Costituzione (istruzione e tutela della salute comprese), «con la garanzia – come spiega Maria Cecilia Guerra nel suo contributo al libro – di poter gestire quote crescenti di gettito erariale senza vincoli di solidarietà».

«Un autentico shopping istituzionale», lo definisce il curatore del volume Mauro Sentimenti, tramite il quale in modo ideologico «si chiede solo perché è possibile chiedere», spesso senza alcuna valida giustificazione di merito. Il volume, composto dai contributi di diversi autori (Mauro Sentimenti, Maria Cecilia Guerra, Francesco Pallante, Francesco Sinopoli, Massimo Villone) propone una critica dettagliata alle richieste presentate dalle tre Regioni – ritenute in grado di colpire l’unità della Repubblica e aggravare le diseguaglianze territoriali – indicando come possibile via d’uscita una riforma degli articoli 116 e 117 della Costituzione.