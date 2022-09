Ravenna, lavori al ponte: cambia la viabilità in via Romea Nord

Per permette interventi di manutenzione sul giunto del ponte sullo scolo Canala in via Romea Nord, in zona Bassette, nel tratto compreso tra via G. Bacci e la rotonda degli Spedizionieri, saranno necessarie delle variazioni alla circolazione da lunedì 3 ottobre fino alla fine dei lavori e comunque non oltre lunedì 10 ottobre.

Si provvederà ad istituire temporaneamente su via Romea Nord il restringimento della carreggiata e il senso unico della circolazione in direzione nord.

Di conseguenza i veicoli provenienti dalla rotonda degli Spedizionieri e diretti verso Ravenna potranno percorrere via Canale Magni (nel tratto compreso tra la rotonda degli Spedizionieri e la rotonda degli Scaricatori), via Bassette (nel tratto tra la rotonda degli Scaricatori e via G. Di Vittorio), via G. Di Vittorio per rientrare in via Romea Nord.