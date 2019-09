Ravenna, la Tozzi cede attività della Electrical equipment a G&W Usa

RAVENNA. La Tozzi ha sottoscritto un accordo per la cessione di tutte le attività della Tozzi Electrical Equipment a G&W Electric, uno dei principali gruppi americani attivo nella produzione di innovativi sistemi e prodotti per il settore energetico.

“G&W Electric, nato nel 1905 con sede principale negli Stati Uniti a Bolingbrooks nell’Illinois - si legge in una nota - oltre ad una presenza diretta in Canada, Messico, Cina, Brasile ed India, punta ad utilizzare il personale, il know how, i prodotti e lo stabilimento produttivo di Tozzi Electrical Equipment quale base per lo sviluppo in Europa delle sue attività e a valersi dei prodotti più innovativi della società per venderli in Asia e America Latina”.

La Tozzi Electrical Equipment progetta, produce e vende apparecchiature elettriche in media tensione, quadri elettrici e cabine prefabbricate mobili in media e bassa tensione con soluzioni tecniche innovative e sostenibili. La società ha sempre investito significativamente in ricerca&sviluppo e produce alcuni fra i prodotti e le soluzioni più innovative nel settore delle apparecchiature e dei sistemi elettrici. Il gruppo ha lo stabilimento produttivo a Foggia e nel 2018 ha fatturato circa 20 milioni di euro ed oggi occupa circa 120 dipendenti.

“L’operazione - spiega un comunicato - consentirà alla famiglia Tozzi di concentrare tutte le proprie risorse finanziarie e manageriali nello sviluppo di Tozzi Green, uno dei principali gruppi italiani nel settore delle energie rinnovabili e fra i principali player mondiali nell’elettrificazione rurale, in Italia ed in Sud America e Africa, aree geografiche ad alto potenziale di crescita. Il Gruppo Tozzi Green opera da oltre 30 anni in tutto il mondo nello sviluppo di impianti per la generazione di energia da fonti rinnovabili ed è l’unico che integra in modo completo e orizzontale l’intera filiera (Development, EPC, O&M) per tutti gli impianti da fonti energetiche rinnovabili (FER): idroelettrici, eolici, fotovoltaici, a biomassa e a biogas. E’ inoltre fra i più importanti player al mondo nell’elettrificazione rurale e nello sviluppo rurale sostenibile”.

“Siamo molto soddisfatti dell’accordo raggiunto con G&W Electric, gruppo che conosciamo e stimiamo da molti anni, perché siamo sicuri che sotto la loro guida le attività di Tozzi Electrical Equipment potranno svilupparsi significativamente in Europa grazie all’integrazione di professionalità e prodotti unici in un settore sempre più competitivo - ha dichiarato Andrea Tozzi, amministratore delegato del Gruppo -. Desidero ringraziare tutti i nostri dipendenti per l’encomiabile impegno e dedizione che hanno dimostrato negli anni, senza i quali la società non avrebbe potuto diventare una delle società più innovative del suo settore”.

Tozzi Holding è stata assistita da Pirola Corporate Finance nel ruolo di advisor finanziario, con un team coordinato da Mario Morazzoni (partner) e Marco Gregorini (senior manager), e da Deloitte Legal nel ruolo di advisor legale, con un team composto da Massimo Zamorani, Andrea Martellacci, Sergey Orlov, Nicolò Giusti e Pietro Venerando.