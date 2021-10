Ravenna, la cultura rende la Notte d’Oro

Una Notte d’oro in tono minore quella vissuta ieri in centro storico a Ravenna. Senza il grande evento, ovvero il concerto in piazza del Popolo, è del resto difficile vedere la grande quantità di persone del periodo pre-pandemia. Ma del resto, la situazione di emergenza suggerisce prudenza e anche in questo senso il Comune ha scelto di puntare soprattutto sui monumenti aperti e le visite guidate alle varie mostre in centro storico. Lo scorso anno la Notte d’oro si era trasformata in Notte dantesca, quest’anno è tornata la vecchia denominazione ma la cultura l’ha fatta ancora da padrone. Locali aperti, a tenere a bada gli animi ci ha pensato l’ordinanza che vietava la vendita per asporto e il consumo di bevande in bottiglie di vetro, lattine e altri contenitori atti ad offendere. Da qualche anno la darsena è del resto il cuore della movida ravennate, grazie ai locali che hanno aperto negli ultimi anni e ad una progressiva riscoperta da parte dei giovani. Così anche nella giornata di ieri, complice anche un clima benevolo, sin dal primo pomeriggio i ragazzi si sono affacciati nel quartiere sull’acqua per il primo aperitivo. Il centro ha cominciato ad essere vissuto un po’ più tardi e un buon riscontro hanno avuto le aperture serali dei monumenti. Del resto la basilica di San Vitale e gli altri gioielli del centro storico regalano sempre interessanti scorci notturni che molti ravennati non si sono voluti perdere.

