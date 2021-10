Un motociclista di 46 anni ha perso la vita oggi pomeriggio sulla Classicana. Vano ogni tentativo di soccorso da parte del personale del 118. Per accertare la dinamica dell’accaduto è intervenuta la Polizia stradale. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’uomo avrebbe perso il controllo della moto all’altezza del curva in direzione nord tra la rotonda per la Ravegnana e l’Adriatica, verso Ferrara.

