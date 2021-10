Ravenna, incendio in cucina: ustioni al volto per una donna di 92 anni

Vigili del fuoco e 118 in azione verso le 13 di oggi per soccorrere una donna di 92 anni in via della Chiesa a San Marco di Ravenna. In seguito allo scoppio di un piccolo incendio nella cucina di casa, l’anziana ha riportato ustioni al volto rimanendo intossicata dal fumo. L’intervento dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza la zona, mentre la donna è stata trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena.