Si sono svolti nel pomeriggio i funerali di Andrea Leoni, il 31enne prematuramente scomparso nella notte tra mercoledì e giovedì, in seguito a un incidente con la sua auto avvenuto in via Destra Canale Molinetto. Un addio commovente da parte dei colleghi che hanno letto un messaggio per ricordarlo sulle note dei Nirvana.