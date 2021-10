Ravenna, grande folla a Borgo Montone per Halloween

Dopo la sofferta pausa dovuta al covid, torna con successo l’appuntamento con il “dolcetto e scherzetto” tra le vie del quartiere di Borgo Montone. Un’iniziativa che nel corso degli anni è diventata ormai un appuntamento fisso per i bambini e le loro famiglie più o meno entusiaste al seguito. Una marea di piccoli, con maschere o trucchi sul viso e costumi secondo la tradizione d’oltreoceano, hanno invaso le vie della zona per qualche ora.

Già prima del calare delle tenebre i dolcetti dei residenti erano stati pressoché esauriti dai tanti bimbi presenti, quest’anno – per evitare situazioni potenzialmente pericolose per il contagio – erano state allestite anche delle specie postazioni “fisse” in cui prendere i dolci e le caramelle dopo essersi previamente igienizzati le mani con il gel.

Molto apprezzate e fantasiose le decorazioni nelle strade dove gli organizzatori avevano allestito persino una specie di cimitero che ha ovviamente esaltato i più piccoli; non poteva mancare nell’anno dantesco anche la più nota citazione del primo canto dell’Inferno su una “lapide” di ingresso.