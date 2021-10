Ravenna, giovedì apre una nuova libereria Mondadori

Giovedì 28 ottobre aprirà le porte al pubblico di Ravenna una nuova libreria Mondadori. Il primo Mondadori Bookstore della città offrirà a tutti i lettori e appassionati oltre 150 metri quadri di cultura e intrattenimento in pieno centro storico, a un passo dal sepolcro di Dante Alighieri. La nuova libreria affiancherà, infatti, a un’ampia offerta di volumi un ricco palinsesto di appuntamenti pensati per promuovere e valorizzare la lettura con il contributo di autori locali e nazionali. Uno spazio dove trovare il piacere di sfogliare e scegliere storie sempre nuove, scambiare opinioni con i librai e con gli altri lettori. «Aprire la libreria nel centro storico di Ravenna ha un significato speciale» racconta Riccardo Vitali, imprenditore affiliato al network di librerie Mondadori Store. «La città è un punto di riferimento in Romagna per la sua vita culturale ricca e vivace. Non vediamo l’ora di portare il nostro contributo, con una libreria adatta a tutti e con eventi dedicati ad autori molto amati sul territorio».

Il Mondadori Bookstore di via Ricci presenterà un catalogo di oltre 20.000 titoli, curato da tre esperti e appassionati librai, pronti ad accogliere i visitatori sette giorni su sette con suggerimenti e proposte sempre nuove: dalla narrativa alla saggistica, dalla varia fino ai classici, con un ampio settore dedicato ai fumetti, come manga, supereroi e graphic novel, un genere sempre più apprezzato e in continua crescita tra il pubblico.

Non mancherà un’area riservata a bambini e ragazzi, fornita di una ricercata selezione di giochi didattici e libri illustrati per stimolare la creatività e la fantasia dei più piccoli.

Un’offerta che sarà completata da un assortimento dei migliori prodotti di cartoleria, con tante idee regalo, gift box e gift card.

Tutti i clienti del Mondadori Bookstore potranno, inoltre, usufruire di servizi digitali come Pick Up Point, che consente di ritirare gratuitamente presso il punto vendita un libro acquistato su Mondadoristore.it, scegliendo da un catalogo di oltre 1 milione di titoli; Prenota e ritira, ovvero la possibilità di prenotare online per poi ritirare e acquistare in negozio; e Invia a casa, per ricevere a domicilio un prodotto ordinato in libreria.