Ravenna, Flmu, Al Cobas e Soa: “Sciopero dei metalmeccanici contro il green pass”

La Flmu Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti, ha indetto lo sciopero nazionale da venerdì 15 ottobre a mercoledì 20 ottobre per tutti i lavoratori e le lavoratrici del settore metalmeccanico. “Contemporaneamente -si legge in una nota – Al Cobas e Soa Sindacato degli Operai Autorganizzati lo hanno indetto per tutte le categorie del settore privato.

Il governo del banchiere Draghi insieme a Confindustria e alle burocrazie dei sindacati confederali, implementano il ricatto occupazionale e potenziano il raggio d’azione dello sblocco dei licenziamenti, introducendo il green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro. Il green pass è uno strumento inutile ai fini della prevenzione del contagio e della sicurezza collettiva nei luoghi di lavoro. Allo stesso tempo , è un’arma in mano ai padroni per scaricare le responsabilita’ e i costi della gestione pandemica direttamente sulle spalle dei lavoratori”.