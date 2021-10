Ieri è stata riaperta via Antico Squero a Ravenna dopo una lunga chiusura. La chiusura era stata richiesta da lavori di bonifica ad un capannone dell’ex Montedison (tutelato dalle Belle Arti), danneggiato da una tromba d’aria. Ora la via è accessibile anche per il traffico veicolare per raggiungere via delle Industrie senza i complicati giri del recente passato.