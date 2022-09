Ravenna. Esplode caldaia, paura in via Calatafimi, soccorse anziana e badante

Attimi di paura intorno alle 14 in via Calatafimi, dove un boato ha rotto il silenzio del primo pomeriggio per un’esplosione che si è verificata nel locale caldaia di una palazzina nella quale erano in corso dei lavori di ristrutturazione. Fortunatamente non si registrano feriti, nonostante la deflagrazione abbia fatto saltare infissi e finestre, proiettando detriti anche dalla parte opposta della strada. Unica ad essere soccorsa, è stata una signora anziana, che viveva con la badante in un appartamento al primo piano sul lato opposto dell’immobile rispetto al comparto caldaia. La donna, fuori pericolo, è stata portata fuori dalla propria abitazione dai vigili del fuoco tramite l’autoscala, che ha consentito ai soccorritori di oltrepassare agevolmente l’impalcatura del cantiere allestito in tutto il perimetro del palazzo. Sul tetto erano infatti già al lavoro gli operai dell’impresa edile incaricata di eseguire l’intervento di coibentazione del tetto. L’esplosione, tuttavia, non avrebbe alcuna correlazione con la loro attività. Gli stessi lavoratori avrebbero riferito di avere percepito da alcuni giorni un forte odore di gas, scambiandolo tuttavia per la normale esalazione dei fumi della caldaia. In effetti, a quanto pare, l’esplosione è partita proprio dall’impianto che gestisce l’intera palazzina. Ad esplodere sarebbe stato un tubo. Saranno però gli accertamenti della polizia scientifica e dei vigili del fuoco, intervenuti con gli agenti della questura, a determinare la causa della deflagrazione.