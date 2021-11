Ravenna, erbacce e degrado nel monumento ai caduti di Punta

Il monumento dedicato ai Caduti per la Patria di Punta Marina, è immerso nel degrado. Erba alta, rete in parte divelta, a tratti ricoperta dalla vegetazione, ma soprattutto la corona d’alloro ribaltata a terra, lasciano supporre a un atto vandalico che, sommato all’incuria, consegna una triste immagine di come la memoria pare abbia da tempo abbandonato il ricordo dei “Gloriosi caduti per la Patria”. I loro nomi sono impressi nella targa datata 19 settembre 1926, che commemora Angelo Bondi, Gaetano Ghiberti, Elviro Guberti, Secondo e Giovanni Morigi, Giacomo, Giovanni e Natale Pirazzini, e Giovanni Poletti. Il cancellino per accedervi, da via Sinistra Canale Molinetto, andando da Punga Marina verso Ravenna, è aperto e si affaccia a un cortiletto con l’erba incolta, invaso da sporcizia e piante lasciate crescere ad oltranza. Le immagini sono state pubblicate nei giorni scorsi da Marina Giusti dell’associazione Ave Ravenna.