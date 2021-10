Ravenna, ecco la nuova giunta del sindaco De Pascale: nomi e deleghe

Con l’ufficializzazione della nuova giunta prende piede il Michele De Pascale bis. Il sindaco di Ravenna – confermato al secondo mandato con larga maggioranza e che manterrà le deleghe a sanità, Pnrr, infrastrutture e partecipazione -, sarà affiancato nel governo della città dai nuovi assessori: ai confermati Eugenio Fusignani (vicesindaco con delega ad affari generali, affari istituzionali, servizi demografici, sicurezza, polizia locale, centro storico, Romagna), Gianandrea Baroncini (politiche e investimenti per la transizione ecologica, paesc, rifiuti, mobilità, efficientamento energetico, autorizzazioni ambientali, politiche sociali, politiche abitative, protezione civile), Giacomo Costantini (turismo, sport, agricoltura, aree naturali e Parco del Delta del Po, personale, società partecipate) e Federica Del Conte (urbanistica, edilizia privata, rigenerazione urbana, lavori pubblici, patrimonio, subsidenza e servizi geologici) si aggiungono Federica Moschini (decentramento, lavoro, immigrazione, politiche e cultura di genere), Annagiulia Randi (sviluppo economico, commercio, artigianato, industria, porto, politiche europee e cooperazione internazionale), Igor Gallonetto (transizione digitale, verde pubblico, diritti degli animali), Livia Molducci (bilancio, politiche per le famiglie, infanzia e natalità) e Fabio Sbaraglia (cultura, scuola, università, mosaico, politiche giovanili).

I profili degli assessori

Gianandrea Baroncini, per tutti Giangi, 39anni laurea triennale in scienze politiche internazionali e un lungo percorso nella politica cittadina che ha attraversato il movimento studentesco, la sinistra giovanile, i ds, il PD per proseguire con Articolo Uno. Promotore di Ravenna Coraggiosa di cui è stato capolista. Amministratore uscente, si è occupato di Ambiente, decentramento, volontariato e protezione civile. Sposato con Diletta e babbo di Elia e Jacopo. Oltre alla politica è appassionato di musica, cantautore.

Giacomo Costantini 39 anni. Laureato in Economia e Management dell’azienda pubblica presso l’Università di Bologna sede di Forlì.

La passione per la politica e la partecipazione attiva ai temi della sua città nasce tra i banchi dell’Itis di Ravenna, dove si diploma perito informatico nel 2001.

Consegue la Laurea nel 2006 dopo un periodo di studio in Svezia grazie al progetto Erasmus.

Dal 2006 al 2016 lavora in Confesercenti Ravenna dove negli anni arriva a ricoprire il ruolo di coordinatore e consulente nei settori turismo, ristorazione, marketing, web, centro storico e organizzazione eventi.

Nel 2016 viene nominato assessore nella prima Giunta de Pascale, con deleghe turismo, smart city e coordinamento eventi.

In rappresentanza del Comune ricopre le cariche di membro del cda di Visit Romagna, della Strada dei vini e sapori della Romagna, del Flag Pesca ed è tra i coordinatori dell’Agenda digitale per l’Emilia Romagna.

Federica Del Conte 45 anni, sposata con una figlia. Laureata in ingegneria edile presso l’Ateneo dell’Università di Bologna, iscritta all’ordine degli ingegneri della Provincia di Ravenna. Ha lavorato come direttore tecnico di cantieri edili e coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di opere civili e pubbliche.

Libera professionista fino al 2016, quando è stata eletta in consiglio comunale e poi nominata assessore con delega all’urbanistica, edilizia privata e alla rigenerazione urbana nella prima giunta de Pascale.

Precedentemente era stata eletta Presidente del Consiglio Territoriale di Castiglione di Ravenna.

È componente, in rappresentanza di ANCI, della commissione nazionale per la revisione e l’aggiornamento del DPR 380 in materia edilizia ed urbanistica presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Eugenio Fusignani, 63 anni, geometra iscritto all’Albo dei Geometri della Provincia di Ravenna.

Libero professionista fino al 2016, quando è stato eletto in consiglio comunale e poi nominato Vice Sindaco con delega a Sicurezza, Polizia Municipale, Porto e Centro Storico nella prima giunta de Pascale. È stato assessore provinciale dal 2001 al 2011, nei due mandati della presidenza Giangrandi. È Segretario provinciale del PRI, partito nel quale milita dal 1976 e dove ricopre tra l’altro l’incarico di Responsabile Nazionale degli Enti Locali. È presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento. Cultore di storia e dialetto romagnolo è autore di molti racconti e poesie dialettali e membro del Tribunato di Romagna. Impegnato nel volontariato di protezione civile ha operato come geometra volontario a Finale Emilia (MO) nel 2012 durante il sisma che colpì l’Emilia Romagna e nel 2016 a Visso (MC) a seguito del terremoto che colpì il centro Italia.

Igor Gallonetto, 48 anni, ravennate, sposato.

Diplomatosi come perito tecnico commerciale indirizzo programmatore, consegue la laurea magistrale in giurisprudenza presso l’Università di Bologna.

Avvocato patrocinante in Cassazione, è titolare dell’omonimo studio legale in Ravenna, operante nel settore penale e civile.

È altresì docente in materie giuridiche, in corsi organizzati da associazioni di categoria, volti alla preparazione e formazione per l’abilitazione alle professioni di agente immobiliare e di commercio.

Candidato Consigliere Regionale Collegio di Ravenna alle elezioni regionali del 2020 per il MoVimento 5 Stelle, è stato eletto per il M5S in Consiglio Comunale, alle ultime elezioni comunali ravennati del 2021.

Livia Molducci, Avvocata, sposata con due figli. Ha fatto parte dell’ AGESCI, Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani, percorrendone le tappe educative, poi impegnandosi come educatrice e volontaria nella Ronda della Carità. Vice presidente del Centro Studi Donati fondato da Benigno Zaccagnini. Negli anni novanta ha iniziato l’impegno in politica nel Partito Popolare come responsabile provinciale del movimento femminile e membro della direzione regionale, quindi, nella Margherita e infine nel PD. Assessora provinciale dal 1997 al 2001; Consigliera di parità della Provincia di Ravenna; Presidente della Istituzione Biblioteca Classense dal 2002 al 2006. Dal 2011 al 9 ottobre 2021 Presidente del Consiglio Comunale di Ravenna.

Federica Moschini, 52 anni, avvocata giuslavorista, da anni impegnata per la tutela dei diritti dei lavoratori: sicurezza nei luoghi di lavoro, regolarizzazione dei lavoratori, parità di genere, la lotta per scongiurare i rischi legati alla concorrenza al ribasso, oltre che di previdenza ed assistenza e nello specifico di problematiche relative ai pensionamenti e malattie professionali.

È stata consigliera di amministrazione di Start Romagna e Sapir.

Dal 2011 è Presidente del Consiglio Territoriale di Roncalceci, ove ha svolto un ruolo attivo in supporto ai bisogni dei cittadini del forese.

Annagiulia Randi, 35 anni sposata con due figli, Laureata in Giurisprudenza con tesi in lingua inglese in “Law and language of International commercial contracts”. Manager in ambito logistico portuale nel quale riveste ruoli di amministratore delegato, consulente doganale e raccomandatario marittimo in aziende del Porto di Ravenna. E’ tutor e componente di comitati tecnici presso associazioni ed enti di formazione operanti nel settore della logistica.

Ha fatto esperienze di studio all’estero negli Stati Uniti e in Francia e parla fluentemente inglese, francese e spagnolo.

Alle ultime elezioni amministrative del Comune di Ravenna era candidata nella Lista Civica de Pascale Sindaco.

Fabio Sbaraglia, nato a Bologna, 37 anni, capogruppo uscente del PD, nei due mandati da consigliere comunale ha ricoperto il ruolo di Presidente delle commissioni scuola, cultura, immigrazione e politiche giovanili. Laureato in lettere presso l’Ateneo dell’Università di Bologna, è stato a lungo attivo in città come operatore culturale. Negli ultimi anni ha lavorato in Regione Emilia-Romagna a supporto degli organi di Governo, dal 2018 presso la struttura dell’Assemblea Legislativa, dal 2021 presso l’Assessorato infrastrutture, mobilità e turismo.