Ravenna, domani l’addio ad Andrea Leoni col saluto dei portuali

Sono fissati perdomani pomeriggio (sabato) i funerali di Andrea Leoni, il 31enne prematuramente scomparso nella notte tra mercoledì e giovedì, in seguito a un incidente con la sua auto avvenuto in via Destra Canale Molinetto. Alle 14 il feretro del ragazzo partirà dalla camera mortuaria di Ravenna in direzione della chiesa di Santa Maria in Porto Fuori, dove verrà celebrata la messa. Al termine del rito religioso, i parenti e gli amici di Andrea saliranno in auto per un ultimo giro tra le strade del paese dove il 31enne era nato e cresciuto. Giro che terminerà verso le quattro davanti alla sede della Compagnia Portuale, luogo nel quale il giovane lavorava da undici anni. Ad attenderlo, qui, ci saranno tutti i colleghi per potergli dare un ultimo saluto e verrà letto un messaggio in suo ricordo.