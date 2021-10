Ravenna, Deco Industrie raddoppia: è sponsor sia del calcio che del basket

Deco Industrie, la storica cooperativa con sede a Bagnacavallo e con stabilimenti produttivi in varie città dell’Emilia-Romagna, è sponsor ufficiale del Ravenna FC1913, la squadra di calcio della città e del Basket Ravenna per la stagione 2021/22.

Deco Industrie promuoverà i propri marchi Scala, Green Emotion, Fornai & Pasticceri e Pineta attraverso la personalizzazione di spazi dedicati nei rispettivi campi da gioco, per tutta la durata della stagione 21/22. Questa iniziativa rientra tra le numerose attività che Deco Industrie, società che nel 2021 compie 70 anni di vita, realizza nel proprio territorio a supporto di tutti quei valori che ne contraddistinguono l’operato e che si ritrova pienamente nella pratica sportiva.

Tutte le iniziative che Deco Industrie ha messo in campo per il settantesimo anniversario sono consultabili su decoindustrie.it/category/deco70/

Deco Industrie ha sede a Bagnacavallo e ha stabilimenti a Ravenna, Forlì, Bondeno e Imola. Da 70 anni, con i suoi circa 500 lavoratori, crea sia prodotti per la detergenza e l’igiene che prodotti per l’alimentazione domestica fra cui biscotti, dolci da ricorrenza, piadine e pani croccanti, fattura più di 150milioni all’anno e serve, ogni giorno, un milione di consumatori.