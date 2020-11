Ravenna, da “isola felice” al rischio di una zona rossa

Da isola felice a una delle ventinove realtà italiane con i dati, in prospettiva, più preoccupanti sul fronte del Covid-19. La provincia di Ravenna è, secondo un’indagine compiuta dal quotidiano La Repubblica, una delle quattro emiliano-romagnole ad avere un Rt maggiore ad 1,5. Per Rt si intende l’indice di contagio, perfezionato con la situazione contingente. Una formula matematica che pertanto, prendendo in considerazione anche i comportamenti determinati dalle regole introdotte, misura la quantità di contagiati che ogni soggetto positivo al Covid sviluppa. L’indice di 1,5 – ovvero lo scenario per cui ogni positivo contagia 1,5 persone – è considerata la soglia critica. Quella oltre la quale, qualora la situazione si stabilizzi su quel parametro o oltre, è necessario il lockdown per riportare il contagio sotto controllo. Il quotidiano diretto da Molinari, analizzando il monitoraggio settimanale effettuato dalla Cabina di regia dell’Istituto superiore di sanità segnala, con Rt superiore a 1,5, ben 11 province lombarde, 6 piemontesi, tre calabresi, due siciliane, le due autonome del Trentino Alto Adige, due del Veneto, quella di Trieste, quella di Rieti oltre, appunto, Modena, Reggio Emilia, Ferrara e Ravenna.

Queste due ultime erano state quelle che, nella prima ondata, erano state meno toccate dal contagio nel contesto emiliano-romagnolo. Va detto, però, che alcune regioni hanno prodotto per l’indagine dati parziali per i quali si teme una sottostima dei valori statistici.

Già nella scorsa settimana la criticità maggiore si evidenziava nel Ravennate sull’indicatore della quantità di tamponi positivi su quelli effettuati: la media nei primi giorni della settimana scorsa era dell’8 per cento quando per l’Emilia Romagna era di circa il 6. E tra questi prevalevano i sintomatici rispetto a quelli asintomatici. Una tendenza che è sostanzialmente rimasta stabile ad una settimana di distanza. Pur essendo il weekend un periodo nel quale ci si concentra maggiormente sul tracciamento dei contatti con positivi, e in parte molto ridimensionata sullo screening a tappeto ieri in Emilia Romagna la percentuale di positivi era del 7% (1545 su 21860). Per Ravenna invece la percentuale di positivi sul numero assoluto di tamponi era dell’8,6 per cento, dopo che domenica si attestava al 6,1.

Il laboratorio di Pievesistina, infatti, ha comunicato il risultato di ben 1612 tamponi rilevati nella provincia di Ravenna. E 139 erano i positivi, con un’incidenza rilevante però di sintomatici (il 59 per cento).