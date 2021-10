L’onda anomala di Ravenna, dove il Covid è in crescita

Un’onda anomala di casi Covid investe il Ravennate. I bollettini quotidiani sull’andamento dell’epidemia da qualche tempo mostrano il fenomeno e Raffaella Angelini, direttrice del Dipartimento di Igiene pubblica dell’Ausl Romagna, lo conferma: “In questo momento il virus circola nel Ravennate in maniera decisamente più sostenuta rispetto al resto della Romagna. Non sappiamo le ragioni, ma stiamo osservando attentamente l’evoluzione della situazione”.

L’anomalia è certificata anche dall’osservatorio de Il Sole 24 Ore, che nella cartina di riferimento evidenzia in rosso intenso la provincia di Ravenna che fa segnare 88 casi ogni 100mila abitanti. A fare peggio in Italia, secondo l’osservatorio, è solo Vibo Valentia con 101 casi. L’ascesa di Ravenna non è certo una buona notizia e fa ancora più effetto se si analizzano i dati dei territori confinanti. Rimini presenta 38 casi su 100mila abitanti, Forlì-Cesena si ferma a 27, Ferrara a 25 e Bologna a 35. “Il dato di Ravenna stupisce anche perché è un territorio con un’alta copertura vaccinale – spiega Raffaella Angelini –. I dati settimanali più recenti mostrano che Ravenna è passata da 251 casi a 309 con un incremento di 58 unità, mentre gli altri territori romagnoli hanno numeri in discesa”.