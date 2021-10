Ravenna, controlli per il green pass: fila chilometrica per i lavoratori del Polo Chimico

“Ma cosa succede, c’è qualcuno che protesta?”, si chiede più di un automobilista. Invece no, è solo la lentezza per i controlli. Subito fortissimi disagi per i lavoratori del Polo Chimico di Ravenna al primo giorno di lavoro con il green pass. Attorno alle 8 di questa mattina si è creato almeno un chilometro e mezzo di fila per entrare al Polo Chimico per i controllli della certificazione Covid. La fila di centinaia di veicoli inizia dall’ingresso laterale del cimitero e i lavoratori devono per forza armarsi di pazienza in un venerdì lavorativo iniziato nel segno del nervosisimo.