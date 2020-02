Ravenna, concerto di Bugo rinviato al 24 aprile: i biglietti

RAVENNA. Il concerto di Bugo in programma il prossimo 7 marzo al Bronson Club di Ravenna è posticipato a venerdì 24 aprile a causa delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da Covid19. I biglietti acquistati per la data del 7 marzo rimangono validi per la nuova data. In caso di richiesta di rimborso, può essere richiesto con le seguenti modalità: per biglietti acquistati sui circuiti Vivaticket e Ticketone, richiedendolo direttamente al punto vendita o sul portale entro e non oltre il 16 marzo 2020. Per i biglietti acquistati direttamente al Bronson o al Fargo e al Bronson Cafè, è possibile chiedere il rimborso dal 7 marzo 2020 fino al 16 marzo 2020. I nuovi biglietti per la nuova data sono già disponibili sui circuiti Vivaticket e Ticketone