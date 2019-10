Ravenna, collassa capannone alla Darsena. Chiusa via Antico Squero

RAVENNA. Due forti rumori verso mezzanotte nitidamente avvertiti dai residenti della zona poi il collasso del capannone nell'area portuale dove sono in corso lavori di bonifica e la chiusura di via Antico Squero. Da poco dopo mezzanotte la strada che costeggia la Darsena è chiusa per motivi di sicurezza mentre in zona si sono portati carabinieri e polizia municipale; le ragioni del provvedimento adottato in via prudenziale sono legate alla staticità dell'immobile che si è piegato su se stesso e ritenuto a rischio crollo.

