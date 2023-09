Ravenna, Circolo ippico: ricorso al Tar per la gestione

Se non si trattasse di un ricorso al Tar si potrebbe quasi parlare di scontro equestre, ma ormai i cavalieri non esistono più e quindi sarà solamente una battaglia legale per la gestione del centro ippico a Marina Romea: da un lato uno dei circoli che si erano candidati al bando pubblicato dal Comune nel novembre del 2022 senza riuscire ad aggiudicarselo e che ora ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo regionale, dall’altro Palazzo Merlato, che quella concessione dal valore economico complessivo di 451.7748,61 euro l’aveva affidata a un’altra realtà del settore, classificatasi prima in graduatoria con un punteggio di 90 su 100, e ora ha deciso di costituirsi in giudizio.

L’articolo completo sul Corriere Romagna in edicola