Ravenna calcio, arrivano in prestito Mustacciolo e D'Eramo

La società Ravenna FC comunica che è stato definito il passaggio in giallorosso dei due centrocampisti Vincenzo Mustacciolo e Michael D’Eramo. Entrambi arrivano con la formula del prestito fino al termine della stagione.

Michael D’Eramo classe ’99, che può ricoprire tutte le posizioni del centrocampo, è di proprietà dello Spezia ma è cresciuto nel vivaio del Vicenza prima di passare ai liguri. Ha al suo attivo già tre stagioni in serie D con l’Avezzano, ed i tifosi giallorossi lo hanno potuto già apprezzare in maglia giallorossa nell’amichevole di Cervia dove ha disputato tutta la gara.

Vincenzo Mustacciolo di proprietà del Parma, è un centrocampista centrale che dopo una stagione da titolare in serie D con il Troina, ha vissuto nello scorso campionato la prima esperienza da professionista con il Siracusa, collezionando 16 presenze. Oggi si aggregherà al gruppo e sarà a disposizione di mister Foschi.