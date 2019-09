A comunicargli che era stato condannato per la seconda volta al carcere a vita è stata la direttrice in persona. Poche parole, poi Matteo Cagnoni è crollato. Un pianto che lo avrebbe accompagnato a lungo nella sua notte più nera, prima dell’incontro con il suo avvocato, Gabriele Bordoni, che ieri è stato a colloquio per circa due ore con il dermatologo condannato anche in appello come unico responsabile del brutale massacro della moglie Giulia Ballestri, uccisa a bastonate nella sua villa di famiglia come terribile appendice di un matrimonio finito.

Ma in quel colloquio, come conferma e rivela il suo legale, ci sarebbe stato qualcosa di nuovo. Cagnoni, in sostanza, per la prima volta avrebbe avanzato al suo stesso legale il dubbio di essere lui l’assassino.

«Avvocato - ha detto Cagnoni - ma se fossi stato davvero io?».

