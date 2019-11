Ravenna e Au.Ra., lezioni ad hoc per la patente e biglietti gratis

RAVENNA. Dalla partnership nata tra Ravenna Fc e Au.Ra., storico gruppo di autoscuole, è stato attivato in questi giorni un percorso educativo sulla sicurezza stradale dedicato ai ragazzi di RFC Academy. “Con 12 autoscuole, un parco macchine completo, e un portfolio corsi che va dalla patente del “cinquantino“ fino al rilascio della patente professionale per la guida di autotreni e autoarticolati – si legge in una nota della società – Au.Ra. è il punto di riferimento per la provincia di Ravenna nel campo delle patenti di guida. Una realtà di spicco che sceglie di accompagnare Ravenna Football Club nel suo percorso di crescita, in un contesto che vede il club giallorosso sempre impegnato nel veicolare valori che vadano oltre il gesto sportivo. Infatti, tra i principi fondamentali che guidano la attività legata al settore giovanile si lavora nel costruire la persona prima che il calciatore”.

Il tema della sicurezza stradale è un tema caro al club giallorosso, che in passato ha perso alcuni giocatori a causa di incidenti stradali. E in vista del conseguimento della patente i giovani calciatori avranno la possibilità di potere seguire alcune lezioni ideate ad hoc dagli istruttori di Au.Ra. per essere già sensibilizzati e formati sull’argomento. A latere di questa attività Ravenna FC, inoltre, regalerà a tutti i neo-patentati di Au.Ra. un coupon

valido per un biglietto omaggio allo stadio Benelli in occasione delle gare casalinghe dei giallorossi.