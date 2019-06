Ravenna, anziani maltrattati: Morrone chiede pene esemplari

Pene esemplari e videosorveglianza nelle strutture. E' quanto chiede il sottosegretario alla Giustizia, Jacopo Morrone, intervenendo sul caso della casa famiglia chiusa a Ravenna.

"Ancora anziani maltrattati in casa di riposo - scrive Morrone in una nota - . Questa volta accade nella civilissima Ravenna, sempre in Emilia Romagna dopo altri casi denunciati in passato in altre località della regione. Abusi odiosi e intollerabili contro persone indifese, sevizie che devono essere punite in modo esemplare e senza sconti.

Ringrazio le Forze di Polizia e gli inquirenti che hanno portato a termine questa indagine e mi appello a tutti i famigliari e alla stragrande maggioranza degli operatori che lavorano con grande capacità e sensibilità al servizio degli anziani a denunciare alle autorità qualsiasi sospetto di abuso. Ricordo che per la Lega impedire episodi come quello denunciato è una priorità. Il ministro dell'Interno Matteo Salvini aveva annunciato provvedimenti per installare sistemi di videosorveglianza in alcuni luoghi particolarmente a rischio come asili e strutture per anziani e proprio pochi giorni fa è stato dato il via libera a un emendamento bipartisan al decreto legge 'Sblocca cantieri', in commissione Lavori pubblici al Senato, che prevede un fondo per realizzarli".