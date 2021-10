Ravenna, annullato il concerto di Moor Mother al Bronson

Niente concerto la cantante e petessa americana Noor Mother al Bronson di Ravenna. “È con grande dispiacere – si legge in una nota – che dobbiamo comunicare l’annullamento della data di questa sera di Moor Mother presso il Bronson per cause indipendenti dalla nostra volontà, dovuta a complicazioni con il volo dagli Stati Uniti. I biglietti venduti sul circuito Dice verranno rimborsati automaticamente. Speriamo comunque di poter comunicare una data per il recupero quanto prima”.