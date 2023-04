Ravenna, 25 aprile: parte delle cerimonie in Comune a causa del maltempo

In relazione alle possibili piogge previste per domani, martedì 25 aprile, le celebrazioni istituzionali del 78° anniversario della Liberazione previste in piazza del Popolo a partire dalle 11 si svolgeranno comunque; in caso di precipitazioni particolarmente intense, una parte delle iniziative potrà però svolgersi all’interno del municipio invece che in piazza.

Il programma

Martedì 25 aprile si svolgerà la Pedalata della Liberazione – da Ravenna alla Pineta di Classe, lungo un itinerario che testimonia le azioni che, nel 1944, hanno contribuito alla liberazione di Ravenna. Lungo l’itinerario avrà luogo la deposizione di corone nel parco Reginald Barton Stratton a Classe in omaggio al soldato inglese caduto durante la liberazione di Classe e, all’interno della pineta, al cippo in memoria di Vito Salvigni e Umberto Fussi, giovani partigiani del distaccamento “Garavini” caduti nella lotta di liberazione. All’arrivo, presso Ca’ Acquara (Pineta di Classe) i partecipanti saranno accolti da un ristoro offerto da ATCRa2 e dalle associazioni venatorie.

Per partecipare è obbligatoria la pre-iscrizione inviando una mail a prenotazioni_ceasra21@comune.ra.it (saranno accolti 400 partecipanti ammessi in ordine di arrivo). Il ritrovo è previsto alle 10 al giardino 9 novembre 1989 in via Keplero, mentre la partenza sarà alle 10.30. Il costo dell’iscrizione è 2 euro (che verranno devoluti al Comitato cittadino antidroga).

Alle 11 in piazza del Popolo saranno deposte le corone alla lapide dei partigiani caduti per la liberazione dal nazifascismo. Interverranno: Castrese De Rosa, prefetto della provincia di Ravenna; Michele de Pascale, sindaco e presidente della Provincia di Ravenna; Renzo Savini, presidente provinciale Anpi di Ravenna. È inoltre prevista un’esibizione della Banda musicale cittadina.

A seguire si svolgerà l’evento teatrale “Senza fiato e di corsa”, scritto e diretto da Eugenio Sideri con Enrico Caravita, Carlo Giannelli Garavini, Matilde Pirazzini, Celeste Pirazzini e con la partecipazione di Asja Masoli, Giulia Natiello, Chiara Bongarzone, Lisa Venturi. L’evento racconta, attraverso la voce degli attori e i canti della Resistenza, alcuni episodi caratterizzanti la lotta per la liberazione in Romagna. Partigiani e staffette, ragazzi e ragazze che hanno scelto di battersi per la libertà e la democrazia.

Nel pomeriggio invece l’iniziativa promossa dalla sezione Anpi “Resistenza e libertà” di Ravenna, “Ciclismo – GranPremio 25 aprile Città di Ravenna”, che prevede due appuntamenti: alle 14, nell’ area verde sportiva della Parrocchia di San Paolo, via Sighinolfi 20, “Gioca con la tua bicicletta: gara di cross e gimkana”. Pre-iscrizione al 3482345147 entro il 23 aprile. E alle 15 in piazzale Sighinolfi, la Gara Primi sprint riservata alle categorie Giovanissimi tesserati Federazione ciclistica italiana.

Sabato 29 aprile alle 18, all’auditorium San Romualdo – Sacrario dei Caduti, via Baccarini 7, si svolgerà il concerto della Fanfara dell’associazione nazionale Bersaglieri – sezione Cap. G. Galli – Ravenna. L’ingresso è libero. Porterà il suo saluto Eugenio Fusignani, vicesindaco e presidente della Fondazione Ravenna Risorgimento di Ravenna. Previste musiche bersaglieresche e patriottiche.

Inoltre sono previsti numerosi eventi in tutto il territorio comunale di seguito indicati per aree e che è possibile consultare anche sul sito: https://www.comune.ra.it/il-comune/decentramento/

Area Centro urbano – martedì 25 aprile

Ore 10, cippo commemorativo – vicolo dei Francesi. Deposizione di una corona

Area Ravenna sud – martedì 25 aprile

Ore 10, piazza Brigata PaviaPartenza del corteo per i cippi commemorativi dei caduti nella lotta di Resistenza partigiana presenti nel quartiere. Percorso: via Cassino, via San Mama, via M. Pasi e ritorno su via San Mama, piazza Romolo Ricci, via Montesanto, via Piave, Ponte dei Martiri. Intervento di Massimo Cameliani, presidente del Consiglio comunale di Ravenna. Confluenza finale alla manifestazione in piazza del Popolo.