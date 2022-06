Rappresentante di lista in tour a Lugo il 17 luglio

La Rappresentante di Lista è pronta a ripartire finalmente in tour con MyM – CIAO CIAO EDITION: venti appuntamenti dal vivo che riporteranno il progetto fondato nel 2011 da Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina sui palchi di tutta Italia. Il tour – dopo il debutto al Mi Ami Festival – riprenderà da Ferrara Sotto le Stelle il prossimo 19 giugno. Le emozioni saranno tante per Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina: quella di un nuovo spettacolo con un nuovo allestimento e una formazione allargata, quella di tornare a esibirsi davanti a un pubblico festante e non distanziato, dopo lo stop del tour nei club di Go Go Diva a causa della pandemia, in una stagione live che segue il grande successo di Ciao Ciao all’ultimo Festival di Sanremo e l’annuncio del nuovo singolo DIVA, in uscita il 17 giugno, che debutterà per la prima volta dal vivo proprio a Ferrara.

MyM – CIAO CIAO EDITION proseguirà poi a Lido di Camaiore – LU (La Prima Estate) il 22 giugno, Roma (Rock in Roma) il 23 giugno, F (Villa Vitali) il 24 giugno, Genova (Goa Boa Preview) l’1 luglio, Allein – AO (Musicastelle) il 2 luglio, Arezzo (Men/Go Music Fest) il 5 luglio, Caorle – VE (Suonicaorle) il 6 luglio, Cremona (Tanta Robba Festival) il 9 luglio, Alba – CN (Collisioni Festival) il 10 luglio, Lugo –RA (Ravenna Festival) il 17 luglio, Feltre – BL (Feltre d’Estate) il 24 luglio, Bergamo (Piazzale degli Alpini) il 29 luglio, Ponte Di Legno Tonale – Lago Valbiolo – Tn (Water Music Festival – Concerto Pomeridiano, H 15.00) il 30 luglio, Cividale del Friuli – UD (Mittelfest) il 31 luglio, Zafferana Etnea – CT (Sottoilvulcano Festival) il 7 agosto, Bagheria – PA (Beat Full Extra) il 12 agosto, Mola di Bari (Locus Festival) il 20 agosto e Alghero (Alghero Music Spotlight) l’11 settembre. Le prevendite sono disponibili ticketone.it e nei circuiti abituali.

Oltre alla cantante Veronica Lucchesi e al polistrumentista Dario Mangiaracina (piano elettrico, chitarra elettrica ed acustica e voci), quest’anno saranno ben sei gli altri i musicisti che saliranno sul palco: una formazione in crescita che comprenderà per questo tour, Marta Cannuscio (flauto, percussioni elettroniche e cori), Enrico Lupi (tastiere e tromba), Erika Lucchesi (sassofono, chitarra acustica, percussioni e cori), Roberto Calabrese (batteria), Carmelo Drago (basso) e Roberto Cammarata (chitarra elettrica). Un vero e proprio ensemble di musicisti e amici, compagni di un viaggio che per LRDL è iniziato 11 anni fa e che ora verrà ripercorso nel nuovo show: grande spazio al repertorio de LRDL ma anche per “My Mamma – Ciao Ciao Edition”, la riedizione del quarto album che contiene anche il successo sanremese certificato doppio Disco di Platino “Ciao Ciao” e che dà il nome al tour. Quello di questa estate sarà un live dove la musica sarà la vera grande protagonista, un esplosivo concerto full band dove grande spazio sarà lasciato all’improvvisazione, uno show a 360° come ormai d’abitudine per La Rappresentate di Lista, ormai una garanzia per i fan più affezionati e una sorpresa per chi ha conosciuto il progetto in questi mesi e sta contribuendo al successo su tutti i livelli di “Ciao Ciao”.

Due saranno invece le date speciali con orchestra, quella di Ravenna Festival il 17 luglio a Lugo (RA) e quella di Mittelfest il 30 luglio a Cividale del Friuli (UD). Per la prima volta, LRDL sarà accompagnata dall’Orchestra Arcangelo Corelli, per la direzione del Maestro Carmelo Patti. Una veste insolita per LRDL, una dimensione “sinfonica” del suo repertorio a fianco di un’orchestra avvezza alle contaminazioni come la Corelli, e con la direzione e arrangiamento di un composer affermato tra etichette internazionali e piattaforme universali come Patti, che li ha già guidati nelle due edizioni del Festival di Sanremo.